شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لاستلام طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، مساء الأربعاء، سير الإجراءات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للاطمئنان على الخدمات المقدمة وتيسير تعاملات المواطنين وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل ومتابعة منظومة البيانات.
وأشاد السكرتير العام بجهود العاملين مع تحفيزهم على بذل أقصى جهد وحسن التعامل مع المواطنين، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة، مناشدا المواطنين سرعة التقدم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في 31 ديسمبر الجارى.
يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لتيسير إجراءات تقديم المواطنين على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومراكز المدن.
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