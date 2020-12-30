شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: «كل بيت في مصر به مصاب كورونا.. والأعداد مرشحة للزيادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تحفظه على ما يثار بشأن وجود سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن ما حدث هو تحور حدث في الفيروس، مثله مثل باقي الفيروسات الأخرى.

وأشار أبوالعلا، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، إلى أن فيروس كورونا، منذ بداية ظهوره في الصين، وصولًا إلى الطفرة، التي ظهرت في بريطانيا حدث له 17 تحورًا، موضحًا أن التحور الذي حدث أسرع انتشارًا بنسبة 70%، إلا أنه لم يثبت حتى الآن أنه أكثر شراسة، على الرغم من زيادة معدلات الإصابة بين الأطفال عن بداية ظهوره.

وحول تزايد أعداد المصابين، أكد «أبوالعلا»، أنه كان أمرًا متوقعًا، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض الحرارة، وقلة التهوية، مشيرًا إلى أنه مع زيادة أعداد المصابين، فمن الطبيعي أن يقابلها ارتفاعًا في أعداد الوفيات، خصوصًا بين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووجه النائب نصيحة لكل من تظهر عليه أعراض إصابة، بالبدء في العزل، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من يومين، يتم إجراء التحاليل، ليتم بناءً عليها معرفة وتحديد بروتوكول العلاج، مشيرًا إلى أنه حال دخول أعراض جديدة، مثل التهابات المعدة، والإسهال، تتغير أنواع العلاج التي يتم تناولها.

وعن أعداد المصابين المعلنة، أكد النائب أيمن أبوالعلا، أن الأعداد الحقيقية للمصابين أكثر من ذلك بكثير، وقال: «كل بيت في مصر به مصاب فيروس كورونا، وكل هذا كان متوقعًا، إلا أن الأوضاع لا تزال مطمئنة، خاصة وأن التحور الجديد أكثر انتشارًا، إلا أنه أقل شراسة، فضلًا عن قرب استخدام الأمصال، والتي لها نتائج إيجابية كبيرة».