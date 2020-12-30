شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه كفر الشيخ»: إنشاء مبنى جديد لمركز خدمة العملاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، إن الشركة تبتكر اسلوبا جديدا لتقديم الخدمة للمواطنين في ظل الظروف التي يمر بها العالم وتفشي وباء كورونا.
أضاف في بيان، الأربعاء: «نعمل جاهدين على اضافة مصادر قوة جديدة للشركة حيث أضفنا عنصر جديد لمصادر القوه للشركة وهو انشاء مبني جديد لمركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب بكفرالشيخ».
تابع: «وطبقا لمعايير الجودة العالمية، وحرصا منا على الحفاظ على الوقت والجهد للمواطنين وايضا حماية العاملين والمواطنين من خطر وباء كورونا المستجد ليتقدم المواطن بالطلب لمركز خدمة العملاء فقط».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر «مياه كفر الشيخ»: إنشاء مبنى جديد لمركز خدمة العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.