شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه كفر الشيخ»: إنشاء مبنى جديد لمركز خدمة العملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، إن الشركة تبتكر اسلوبا جديدا لتقديم الخدمة للمواطنين في ظل الظروف التي يمر بها العالم وتفشي وباء كورونا.

أضاف في بيان، الأربعاء: «نعمل جاهدين على اضافة مصادر قوة جديدة للشركة حيث أضفنا عنصر جديد لمصادر القوه للشركة وهو انشاء مبني جديد لمركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب بكفرالشيخ».

تابع: «وطبقا لمعايير الجودة العالمية، وحرصا منا على الحفاظ على الوقت والجهد للمواطنين وايضا حماية العاملين والمواطنين من خطر وباء كورونا المستجد ليتقدم المواطن بالطلب لمركز خدمة العملاء فقط».