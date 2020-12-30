شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: النظام الصحي الوقائي في مصر على أهبة الاستعداد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن اللقاحات هي الأمل الأول للقضاء على فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن مواجهة الأوبئة عادة ما تكون بظهور علاج وهذا لم يحدث حتى الآن أو في صورة اللقاحات لإعطاء حصانة للمجتمع.

وأضاف «العدوي»، في لقائه عبر سكايب مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أن أزمة فيروس كورونا كانت كارثة صحية غير مسبوقة مر بها العالم كله.

وأشار إلى أن الجائحة تسببت في إغلاق تام غير مسبوق لاحتواء المرض والانتشار المتسارع للفيروس سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم وهو ما تسبب في حدوث حالة الذعر والتحدي التي عاشها جميع سكان العالم.

وأوضح أن أغلب الأنظمة الصحية على مستوى العالم كانت في تحدي كبير وبعضها انهار والآخر أوشك على الانهيار، ولكن النظام الصحي الوقائي في مصر كان على أهبة الاستعداد.