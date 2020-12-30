شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ثقافي.. نائب محافظ سوهاج يزور المكتبة النموذجية بمركز شباب سلامون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، المكتبة الثقافية النموذجية بمركز شباب قرية «سلامون» بدائرة مركز طما.

وقال القاضي في بيان، الأربعاء، إن الزيارة التي رافقه فيها رئيس مركز ومدينة طما، ورئيس الوحدة القروية بسلامون، ومدير مركز الشباب، تأتى ضمن جولاته التفقدية للمكتبات الثقافية والتراثية بنطاق المحافظة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالعمل على الحفاظ على الكتب التراثية وتطوير القطاع الثقافي بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ محتويات المكتبة، موجهًا بتشجيع الشباب على القراءة، وتنظيم المكتبة بشكل لائق لخدمة المترددين عليها والفئات العمرية المختلفة، والحرص على التباعد الإجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى إهتمام المحافظة بقطاع الثقافة والعمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة.