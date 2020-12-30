شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح 5 مشروعات في «أولاد سلامة» بتكلفة 13 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، 5 مشروعات خدمية وتنموية جديدة بقرية «أولاد سلامة» بمركز المنشاة، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون و538 ألف جنيه.

وقال المحافظ إن افتتاح المشروعات الجديدة بالمحافظة يأتى في إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، لافتا إلى أن جولته شملت افتتاح توسعة مدرسة «مجمع أولاد سلامة للتعليم الأساسي» على مساحة 4980 مترا، بتكلفة بلغت 3 ملايين و588 ألف جنيه، بعدد 9 فصول، ومدرسة «أولاد هارون الابتدائية» على مساحة 2310 مترا، بتكلفة بلغت 7 ملايين و540 ألف جنيه، بعدد 24 فصل دراسي، وافتتاح الوحدة البيطرية بعد انتهاء أعمال تطويرها ورفع كفاءتها على مساحة 136 متر مربع، بتكلفة بلغت 160 ألفا، لتخدم قرى «أولاد سلامة، والنصرة، والغلالبة، والدومة، والدناقلة، والنواريز، والخنانسة غرب، ونجوع الخنانسة، والشواولة، ونجوع الشواولة، ونجع قدوس».

وأضاف المحافظ أنه افتتح كذلك وحدة طب الأسرة بالقرية بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير بها بتكلفة بلغت 250 ألف جنيه، ضمن مبادرة «تجميل بلدنا بأولاد سلامة»، ويتكون المبنى من ٣ طوابق، ويضم «مكتب الصحة، والعيادات الخارجية، وغرفة التطعيمات، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة، والصيدلية، وغرفة التثقيف الصحي، وغرفة التعقيم»، مشيدا بالمشاركة المجتمعية الفعالة من شباب القرية في تطوير الوحدة.

واختتم الفقى، جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية «أولاد سلامة» بتكلفة 2 مليون جنيه، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالقرية وتوابعها.

وأكد المحافظ أن سوهاج تشهد طفرة كبيرة في التنمية والمشروعات المتنوعة في كافة القطاعات من «مياه شرب وصرف صحي، وتعليم، وصحة، وطرق، وغيرها من القطاعات المختلفة»، ويأتي ذلك انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج خاصة، لافتا إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ، وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة المواطن السوهاجي .

حضر افتتاح المشروعات كلا من: ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري، والدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة.