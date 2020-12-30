شكرا لقرائتكم خبر عن «سفراء الخير» تدعم طلاب مدرستين بالإسكندرية بـ١٠٠ «جاكيت» لمواجهة الشتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تفعيل لمبادرة سفراء الخير في مدارس الإسكندرية، شهدت الدكتورة همت أبوكيلة، مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، الأربعاء، توزيع «جواكيت» من المبادرة لطلاب مدارس ابيس الثانية الإعدادية وأبيس العاشرة ومشروع ناصر التابعة لإدارة شرق لمواجهة الشتاء.

ووزعت «أبوكيلة» ١٠٠ جاكيت على الطلاب بالمدارس الثلاثة وذلك من خلال مكتب الخدمة المدرسية بإدارة شرق التعليمية برئاسة حسناء أحمد وفريق العمل وقسم المشاركة المجتمعية بالإدارة برئاسة زينب آدم وذلك وسط الالتزام التام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والأخذ في الاعتبار تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة والتعقيم والتطهير والتأكيد على ارتداء الطلاب الكمامات.

وعقب توزيع «الجواكيت» تفقدت مدير الادارة العملية التعليمية والإجراءات الواجب توافرها لموجهة فيروس كورونا.

كما تابعت خطوات تفعيل مبادرة حديقة مدرستي مزهرة ومبادرة أفضل مدرسة.

وفي سياق متصل، بدأت إدارة شرق التعليمية مجموعات التقوية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في عدد من المدارس وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية.