شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استدعت وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.
جاء ذلك في بيان صحفى لوزارة الخارجية.
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الوضع في مصر
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اصابات
135,233
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تعافي
111,040
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وفيات
7,520
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