شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام المنيا» ينظم ندوة حول المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الأربعاء، ندوة حول كيفية القضاء على التهرب الضريبي بالأسواق الموازية والاقتصاديات الغير رسمية، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك للبدء في تفعيل منظومة الفواتير الإلكترونية ونظام تكويد السلع والخدمات، بهدف نشر الوعي حول المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة.

أوضح وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، أهمية تفعيل دور منظومة التحول الرقمي، ضمن اعمال التنمية المستدامة وتحقيق التطور الاقتصادي، مشيراً إلى انه يتم تنفيذ ورش عمل مع أصحاب المشروعات لكيفية التعامل مع المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة.

وأكد خالد عبدالعزيز رئيس مأمورية الضرائب بالمنيا، على نجاح بداية تشغيل منظومة الفواتير الإلكترونية التي تشمل التوقيع الإلكتروني ونظام تكويد السلع والخدمات، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المصلحة بالتعاون مع وزارة المالية للشركات للانضمام لهذه المنظومة.

قال عاطف عمر مدير عام الفحص ورئيس اللجنة الداخلية للقيمة المضافة بالمنيا، ان الفاتورة الإلكترونية هي أول بدايات التحول الرقمي في مصلحة الضرائب حيث تقضى على الفواتير الوهمية، وتسهل عملية حفظ البيانات وسهولة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني.