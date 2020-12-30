شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء غدا بمركز فوة بكفر الشيخ لمدة 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فوة بكفر الشيخ، قطع التيار الكهربائي غدا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا بسبب أعمال الصيانة. وقالت الوحدة إن مناطق فرن الكتاتني، وفرن الكيلاني، وفرن القلشاني، ومبنى الصحة، والسنترال، والمضرب الحديث، يتأثرون بذلك الانقطاع. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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