شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: شركاتنا لم نتوقف عن الإنتاج طوال جائحة كورونا لتوفير احتياجات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكريم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بحضور كل من المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية السابق، واللواء تهامى عبدالبارى، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة السابق، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء شريف القلينى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر.

وفى كلمته، أشار الدكتور على المصيلحي إلى سعادته البالغة لما قدمه وبذله رؤساء الشركات السابقين من مجهودات وأعمال خلال الفترة السابقة سواء في مجال السكر أو المطاحن وخاصة بأن وزارة التموين وشركاتها التابعة لم تتوقف عن العمل والإنتاج خلال جائحة كورونا لضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية للمواطنين، وأن رؤساء الشركات السابقين قد قطعا شوطاً كبيراً وسجلاً حافلاً بالأعمال المتميزة.

وأكد الوزير أن كل مرحلة ولها مناخ وبيئة عمل مختلفة تتطلب التغيير وضخ دماء جديدة من شأنها الاستمرار والبناء على ما تقدم من أعمال ومجهودات واستكمال مسيرة التطوير في ظل رؤية وزارة التموين لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة لها.

وقدم «المصيلحي» الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات شركتي السكر والمطاحن السابقين، ومتمنياً في الوقت نفسه كل التوفيق للقيادات الجديدة.