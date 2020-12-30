شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع تطهير شبكة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس هاني البسيوني، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق، الأربعاء، سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحي، وأعمال استكمال اعمال التطهير بشارع عبده زعلوك بالكشلة، بالإضافة إلى إصلاح خطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة وما يطرا منها طوال اليوم.

حضر الزيارة فرق عمل التطهير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت اشراف نائب رئيس المدينة احمد عيسى، ونائب رئيس المدينة لجهاز النظافة المحاسب احمد سلطان، ورؤساء الأحياء.