شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تكثف عمليات التعقيم في جميع المطارات لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً لتنفيذ خطة الحكومة المصرية للوقاية من خطر فيروس «كورونا» المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة المواطنين، تقوم وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتدقيق في تطبيق أفضل الممارسات الاحتياطية والتدابير الوقائية بمواقع العمل المختلفة بالمطارات المصرية بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره.

وأصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، الأربعاء، تكليفًا إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية بالاضافة إلى توفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل كافة المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار24 ساعة بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، وتشمل عمليات التعقيم جميع البوابات والحواجز والحوائط وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكبارى التحميل وكراسى الانتظار اضافة إلى كاونترات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه.

وشدد وزير الطيران على الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير مطهرات الأيدي والسوائل المعقمة في نقاط ثابته مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز داخل الصالات.

وتابع وزير الطيران أن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة المعايير العالمية الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي (ايكاو) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوى الذي يعد أحد القطاعات الهامة المساهمة في النمو الاقتصادي المصرى.

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "

بالصور .. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الإحترازية و عمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس " كورونا "