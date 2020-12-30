شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين بمطار القاهرة لحصولهم على شهادة تجديد الترخيص الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بمطار القاهرة الدولى لاجتيازهم التفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدني المصرى للتأكد من تطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.

واعرب الطيار محمد منار، في بيان، الأربعاء، عن سعادته بحصول مطار القاهرة الدولي على تجديد شهادة الترخيص الدولية لمدة ثلاث أعوام، كما أشاد بالتطور والتحديث الكبير الذي شهده المطار خلال الفتره الاخيره مما جعله في مقدمة المطارات الدولية بالمنطقه والذى جاء بجهد جميع العاملين داخل شركة ميناء القاهرة الجوي وحرصهم على تطبيق الاجراءات الإحترازية المشددة داخل صالات المطار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مما يجعله دائما في مصاف المطارات الدولية في العالم.

الجدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية، والتى تتوافق مع متطلبات المنظمه الدولية للطيران المدني.

وزير الطيران المدنى يهنئ العاملين بمطار القاهرة الدولى لحصولهم على شهادة تجديد الترخيص الدولى لمدة ثلاث سنوات