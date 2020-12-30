- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين بمطار القاهرة لحصولهم على شهادة تجديد الترخيص الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بمطار القاهرة الدولى لاجتيازهم التفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدني المصرى للتأكد من تطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.
واعرب الطيار محمد منار، في بيان، الأربعاء، عن سعادته بحصول مطار القاهرة الدولي على تجديد شهادة الترخيص الدولية لمدة ثلاث أعوام، كما أشاد بالتطور والتحديث الكبير الذي شهده المطار خلال الفتره الاخيره مما جعله في مقدمة المطارات الدولية بالمنطقه والذى جاء بجهد جميع العاملين داخل شركة ميناء القاهرة الجوي وحرصهم على تطبيق الاجراءات الإحترازية المشددة داخل صالات المطار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مما يجعله دائما في مصاف المطارات الدولية في العالم.
الجدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية، والتى تتوافق مع متطلبات المنظمه الدولية للطيران المدني.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران يهنئ العاملين بمطار القاهرة لحصولهم على شهادة تجديد الترخيص الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.