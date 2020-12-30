شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يستجيب لمطالب «أولاد سلامة»: «عاوزين سوق وملعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال افتتاحه، الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية بقرية «أولاد سلامة» بمركز المنشاة، لمطالب أهالي القرية بتشغيل سوق القرية، وإقامة ملعب نجيل صناعي بمركز الشباب.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بالبدء في أعمال التسوية والتخطيط لسوق القرية الذي تبلغ مساحته 5 أفدنة، واستخدام المعدات اللازمة في عملية التمهيد، والاستعانة بمعدات الوحدات المحلية المجاورة للانتهاء من الأعمال خلال 15 يوما ليكون جاهزا للتشغيل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لتوفير الدعم اللازم لإقامة ملعب كرة قدم مجهز وتطوير مركز شباب القرية ورفع كفاءته، وتزويده بالإمكانيات التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه في خدمة شباب وأبناء القرية، والاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.