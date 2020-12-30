شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: ما يقرب من 200 خدمة إضافية ستكون بمنصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات أن التحول الرقمى هو التحول إلى المعاملات الرقمية فى كافة معاملات الحياة اليومية، مؤكدا أن ما يطلبه المواطن، وما يحتاجه يتلقاه على الفور، ومشيرا إلى أنه سيتم تقديم ما يقرب من 200 خدمة إضافية تضاف إلى مجموعة الخدمات التى تقدم للمواطنين.

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون، أن عام 2020 شهد إطلاق منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن المنصة بها 34 خدمة تقدم بدون تدخل عنصر بشرى وبدون تقديم ورقة من أى جهة لجهة أخرى.

وتابع نائب وزير الاتصالات، من بين الخدمات التى تقدم للمواطنين هى توصيل رخص وبطاقات تموين للمواطنين بالمنازل، مؤكدا، أن منصة مصر الرقمية كان بها أيضا استكمال لمشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات العدالة الرقمية ومشروعات منظومة الضرائب التي على وشك الإطلاق.

وأشار العطار إلى أن هناك عملا على قدم وساق لتحويل المؤسسات المصرية إلى خدمات رقيمة، مؤكدا أنه جار استكمال خدمات إضافية خلال الفترة القادمة منها الأخوال المدنية والمحاكم والتسجيل العقارى.