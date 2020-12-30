شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين قباج: دعم نقدى لـ5.5 مليون أسرة و50 ألف بطاقة تموين ضمن تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين قباج، إن الوزارة تمكنت من تقديم الدعم النقدى لـ5 ملايين ونصف المليون أسرة، خلال فترة أزمة كورونا، حيث تلقوا دعما نقديا، بجانب أن هناك 115 الف أسرة تلقوا دعما نقديا مؤقتا لمدة 6 شهور.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال حوارها مع برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة أتاحت دعما نقديا لمشرفات الحضانات التي تعطلت عن العمل، بجانب تقديم دعم نقدى للمرشدين السياحيين الأفقر الذين ليس لديهم مورد مالى أخر فى ظل أزمة كورونا.

وتابعت نيفين قباج: جرى تقديم مساعدات غذائية لـ40 ألف سيدة حامل من أجل مساعدتهن في تغذية أبنائهن، وعمل الربط الشبكى بين الوزارة ووزارات أخرى، ومن خلالها استخراج 50 ألف بطاقة تموين لأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التموين.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه جرى ترميم منازل 1.5 مليون أسرة وتوصيل وصلات المياه وإرسال قوافل طبية وبيطرية إليهم، بجانب تقديم مساعدات ودعم مليون و100 ألف من ذوى الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإتاحة بطاقات خدمات متكاملة، حيث تمكنا من إتاحة 561 بطاقة خدمات متكاملة.