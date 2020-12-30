شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية توقع أول عقود بيع أراضى للسفارات والبعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم شركة العاصمة الإدارية، أول عقد بيع لقطع الأراضى المخصصة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالحي الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام كل من اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسفير محمد منير الإسلام سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة بتوقيع عقد بيع قطعة أرض على مساحه أربعة أفدنة ونصف الفدان بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة ملايين دولار، وذلك بغرض بناء مقرات إدارية وسكنية للسفارة بالحي الدبلوماسى.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ورد ما يزيد عن 60 طلبا رسميا للحصول على قطع أراض، تمهيدا لانتقال كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من مقراتها الحالية إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

يأتى ذلك تزامنا مع قرب اكتمال العديد من المشاريع بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، من أهمها الحى الحكومي بما فيه المقر الجديد لوزارة الخارجية وكذلك مبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ ومنطقة الحكم وباقى المشاريع.