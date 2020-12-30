"شركات السياحة" تعلن إرجاء جمعيتها العمومية لحين انحسار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قررت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إرجاء عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام الحالي 2020، وذلك حفاظا على صحة الأعضاء واستجابة لقرار مجلس الوزارء بمنع التجمعات لحين انحسار فيروس كورونا.
وقال أسامة عمارة، الأمين العام للغرفة، في منشور إداري تم تعميمه على جميع الشركات السياحية، اإن قرار رئيس الوزراء أشار إلى السماح بإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة في الأماكن المكشوفة بشرط ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.
كما سمحت بالاجتماعات والمؤتمرات بشرط ألا تزيد نسبة الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان بحد أقصى 150 شخصا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأوضح عمارة، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قررت إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية في جميع الهيئات الشابية والرياضية اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري ولمدة 6 أشهر وذلك منعا للتجمعات الكبيرة بوجود أية فعاليات أو احتفالات حيث يعد الهدف الأسمى هو المحافظة على صحة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في ظل الظروف الحالية في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا واستجابة للقرارات الحكومية.
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