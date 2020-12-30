"شركات السياحة" تعلن إرجاء جمعيتها العمومية لحين انحسار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قررت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إرجاء عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام الحالي 2020، وذلك حفاظا على صحة الأعضاء واستجابة لقرار مجلس الوزارء بمنع التجمعات لحين انحسار فيروس كورونا.

وقال أسامة عمارة، الأمين العام للغرفة، في منشور إداري تم تعميمه على جميع الشركات السياحية، اإن قرار رئيس الوزراء أشار إلى السماح بإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة في الأماكن المكشوفة بشرط ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

كما سمحت بالاجتماعات والمؤتمرات بشرط ألا تزيد نسبة الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان بحد أقصى 150 شخصا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح عمارة، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قررت إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية في جميع الهيئات الشابية والرياضية اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري ولمدة 6 أشهر وذلك منعا للتجمعات الكبيرة بوجود أية فعاليات أو احتفالات حيث يعد الهدف الأسمى هو المحافظة على صحة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في ظل الظروف الحالية في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا واستجابة للقرارات الحكومية.​