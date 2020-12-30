نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يتابع أعمال تطوير مزار شجرة مريم بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منطقة شجرة مريم بالمطرية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المزار والذي تقوم به وزارة الآثار مع متابعة رفع كفاءة العقارات المحيطة. ووجه صابر برصف شارع المطراوي بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي الشهر القادم. جدير بالذكر، أن محافظة القاهرة تستضيف أبرز مزارات مسار العائلة المقدسة، ومنها شجرة مريم بالمطرية، وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي. من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم من إزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري العاشر بجوار مركز أل محمود الطبي شارع كورنيش النيل بحي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

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