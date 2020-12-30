نشرة الحوادث | تصور النيابة عن أسباب وموعد قتل "ريجيني" ومفاجأة بمذبحة شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"الأمن العام" يكشف غموض العثور جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض العثور جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة، وتبين بأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها.

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-بدافع الانتقام.. سائق يشعل النيران بسيارة داخلها سيدة في المنوفية

أقدم سائق توك توك، اليوم الأربعاء، على إشعال النيران في سيارة بداخلها سيدة، إثر اصطدام مركبة المجني عليها بالدراجة النارية قيادة المتهم، بقرية ميت خاقان في شبين الكوم بمحافظة المنوفية

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مفاجأة في مذبحة شبرا.. الأخ يعترف: "خنقتها وذبحت طفليها وتخلصت من جثة في النيل"

كشف المتهم بذبح شقيقته وطفلها بشبرا الخيمة، عن مفاجأة من العيار الثقيل أمام جهات التحقيق، وذلك بعدما اعترف بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى قتل وذبح طفل أخر، وضع جثته في جوال وألقاها في ترعة الإسماعيلية.

-سائق ينهي حياة جاره ويصيب زوجته في الدقهلية

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، وأصيبت زوجته، اليوم الأربعاء، في مشاجرة مع سائق، بسبب خلافات الجيرة، في الدقهلية.

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-تناولت صبغة شعر.. انتحار ربة منزل بسبب الديون في قنا

أقدمت ربة منزل على الانتحار، اليوم الأربعاء، بعد تناولها مادة سامة "صبغة شعر"، في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

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-لعب العيال كاد ينتهي بكارثة.. ملابسات جديدة في حريق مصنع بالبدرشين

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات جديدة بحريق مصنع مشابك خشبية بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، فجر الأربعاء.

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-بعد "حريق الفجر".. التحريات: مخالفات بالجملة في مصنع مشابك بالبدرشين

أفادت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، أن مصنع البدرشين المحترق يعمل بدون ترخيص.

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-منها سفره إلى تركيا وإسرائيل.. ماذا كشفت تحريات مقتل "ريجيني"؟

كشفت تحريات أكثر من جهة أمنية، في واقعة مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر.

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-رفضت روما تسليم حاسوبه.. تفاصيل 15 لقاء بين النيابة ونظيرتها الإيطالية بشأن مقتل "ريجيني"

كشفت النيابة العامة، إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها لإحاطة "نيابة الجمهورية بروما" بمجريات التحقيقات منذُ بدئها.

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-مقتل "ريجيني".. لماذا استبعدت النيابة ما نسب إلى 4 ضباط في التحقيقات الإيطالية؟

باشرت النيابة العامة التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية بشأن تورط 4 ضباط وفرد شرطة من "قطاع الأمن الوطني" في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم.

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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/12/30/1941654

-النيابة: عصابة سرقت "ريجيني" بالإكراه وتوفوا خلال محاولة الشرطة ضبطهم

باشرت "النيابة العامة" التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية 24 مارس لعام 2016.

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-النيابة العامة تطرح تصورها عن أسباب وموعد قتل الإيطالي ريجيني

طرحت النيابة العامة، تصورا عن أسباب وموعد قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

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-"قصدوا مواطن عفتها".. أسباب إحالة المتهمين بالتحرش بـ"فتاة ميت غمر" للجنايات

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الأربعاء، 7 متهمين في القضية رقم 9045 لسنة 2020 المقيدة برقم 2608 سنة 2020 كلي جنوب المنصورة، لمحكمة الجنايات، ف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ميت غمر"، والتي تمثلت في قيامهم بالتحرش بفتاة خلال سيرها بالشارع.

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-الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لمتهمين في قضية مقتل "فتاة المعادي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم الأول والثاني، بالإعدام شنقاً في قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة.

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-الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين في قضية "خلية الشرابية"

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

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-وضعه تحت مراقبة الشرطة عامًا.. السجن 5 سنوات لمتهم بقضية "عنف الموسكي"

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، متهمًا، بالسجن 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة عامًا، لاستعماله العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".

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-السجن سنة مع الشغل لـ 6 متهمين في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، بالحبس سنة مع الشغل، في إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة" المعروفة إعلاميا بـ "الذكرى الثالثة للثورة"

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