شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 قضية تموينية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت مباحث التموين في أسوان، الأربعاء، من ضبط 22 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخالفات مخابز بلدية و2 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و11 قضايا عدم حمل شهادة صحية.