شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد»: بيع كمامات بالمحطات بأسعار رمزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن برج سيدي جابر دخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظام الإشارات.

وتابع رسلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «العمل بمشروعات السكك الحديدية لم يتوقف طيلة عام 2020 رغم أزمة جائحة فيروس كورونا»، مشيرا إلى تنفيذ 79% من مشروع تطوير الإشارات بخط القاهرة والإسكندرية، ومن المقرر إنهاء باقي المشروعات عام 2021.

وأوضح أن نسبة التنفيذ بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط بني سويف- أسيوط وصلت إلى 71%، بينما وصلت نسبة تنفيذ مشروع أسيوط- نجع حمادي إلى 62%، مشيرا إلى أن من المقرر بدء تطوير الإشارات بخط نجع حمادي- الأقصر منتصف يناير المقبل.

وأشار إلى وصول 13 عربة سكك حديدية جديدة وصلت إلى ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتم بيع كمامات بمحطات السكك الحديدية بأسعار رمزية، مع التنبيه على الركاب باستمرار بأهمية ارتداء الكمامة.