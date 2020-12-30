شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات والقطاعات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الأربعاء، برؤساء الهيئات والقطاعات وذلك بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا. لمناقشة خطة عمل الوزارة وأجندة الفعاليات خلال الفترة المرحلية الحالية، ومتابعة خطة سير العمل في ظل مستجدات جائحة كورونا، فضلاً عن وضع رؤى وخطط وبرامج مستقبلية أساسية تساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الثقافة، بما يتوافق مع تحقيق اهداف الدولة.

وجهت وزيرة الثقافة بضرورة التشديد على تكثيف الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها داخل القطاعات والمسارح ودور العرض وجميع المواقع والمنشآت الثقافية والفنية، مع أهمية متابعة توفير التدابير الوقائية بداخلها كأدوات التعقيم، والنظافة، وإلزام الجميع باتباعها سواء كانوا من الجمهور أو مقدمي الخدمة الثقافية .

كما وجهت بضرورة تأجيل وإرجاء كافة الفعاليات والاحتفاليات والمهرجانات الكبرى بالوزارة خاصة التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا ومنها ارجاء سمبوزيوم أسوان الدولي والذي كان مقرر إقامته خلال الفترة من ١٩ يناير حتى ١٠ مارس ٢٠٢١، وإقامة ختام مهرجان القومي للمسرح بدون حضور جماهيري، مع الاكتفاء بمراسم تسليم الجوائز وتأجيل افتتاح مبنى المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون .

كما وجهت بضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعات بشأن تقديم فعاليات تتوافق مع المتطلبات الراهنة، وضرورة وضع خارطة برامجية للمواعيد والأنشطة بالقطاعات متضمنة خطة أولي وخطة بديلة تحسباً لتحديات كورونا المتوقعة.

وحثت القطاعات على أهمية وضع الخطط البرامجية للأنشطة الخاصة بها للمرحلة القادمة ٢٠٢١، مع مراعاة وضع وتنفيذ أساليب إبداعية مبتكرة اسوة بالمبادرات التي نجحت مؤخراً في تحقيق المردود الثقافي والفني الكبير،

كما طالبت بتقديم استراتيجيات كل قطاع بما يتسق مع محاور عمل وزارة الثقافة والمرتبطة ببرنامج الحكومة بما يحقق اهداف التنمية المرجوة.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومى للترجمة، الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الفنان ياسر صادق رئيس رئيس المركز القومي للمسرح، الكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.