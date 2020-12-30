شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للثقافة» ينعى الدكتور جمال على الدهشان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى للثقافة في بيان، الأربعاء، الدكتور جمال على خليل الدهشان، أستاذ أصول التربية والعميد السابق لكلية التربية بجامعة المنوفية، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة التربية بالمجلس سابقًا، الذي غيبه الموت، اليوم.

يذكرى أن «الدهشان» شغل منصب عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، في تخصص أصول التربية والتخطيط التربوى، ونائب مدير مشروع معامل التأثير للدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية باتحاد الجامعات العربية، وعضو اللجان الاستشارية بالعديد من الدوريات العلمية التربوية، الذي غيبه الموت، اليوم.

كما حصل الدهشان حصل على جائزة وقف اسماعيل الفنجرى للدراسات الإسلامية، وصدرت له عدة كتب في مجال أصول التربية وعلاقة التربية بالمتغيرات المعاصرة، كما أشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش العديد من الرسائل العلمية في مختلف كليات التربية في مصر وعدد من الجامعات العربية.