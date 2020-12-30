شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع أورشليم القدس يعتمد عواد عواد راهبًا جديدًا في الكنيسة الأرثوذكسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ان المجمع الأورشليمي المقدسى، وافق على رهبنة عواد عواد للخدمة الروحية في كنيسة دير القديس نكتاريوس بالصويفية.

وبحسب بيان الأربعاء حمل الراهب الجديد إسم القديس سلفستروس شفيعاً له في خدمته، وذلك اثناء صلاة الغروب بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وسط حضور عدد من أبناء الرعية وذوي الراهب ومعارفه.

وفي كلمة روحية للبطريرك أثنى فيها على إصرار الراهب سلفستروس وشغفه الكبير منذ الصغر على خدمة المخلص وعلى رغبته بالإنخراط في السلك الرهباني حتى تحقق حلمه وكان له ذلك مؤكداً له أن من أراد أن يتبع السيد المسيح عليه أن يتحلى بمواهب الروح القدس ويكون شجرة مثمرة في حقل الرب.

واضاف:«أننا اليوم نشهد ولادة راهب قد ترك العالم ودخل الحياة الملائكية الرهبانية وسار على درب الآباء والأجداد القديسين وخصوصاً القديس سلفستروس الذي إتخذت منه شفيعاً في خدمتك المباركة، مضيفاً سيادته أن بركة وصلوات المطران سلفستروس مطران كرياكوبوليس الأسبق الذي خدم بلادنا المقدسة وخصوصاً مملكتنا الحبيبة ستساعدك في أن تكون قدوة للشباب من أبنائنا الذين ندعوهم بدورنا من هذا المنبر أن يوجهوا قلوبهم نحو الحياة الرهبانية، لكن هذا يتطلب منك تضحية وجهاداً مستمراً، داعياً إياك لرباط المحبة الأخوية مع إخوتك رهبان دير القديس نكتاريوس ضارعين نحو المسيح الإله من أجل رئاساتنا الروحية وأردننا الغالي والعالم أجمع، فالراهب يترك العالم وإنما من أجل العالم .

وفي الختام هنأ البطريرك ذوي الراهب وعائلته وسط جوٍ من الفرح والبهجة على هذه النعمة والبركة الكبيرة ومرحباً بالأرشمندريت خريستوفوروس الذي عاد ليخدم في كنيستنا الأورشليمية المقدسة في الأردن لمدة سنتين وذلك بسماح من البطريرك يوحنا اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق وسيادة المطران قسطنطين كيال الجزيل الإحترام شاكراً اياهم على اعتنائهم واحتضانهم لقدسه طيلة الأعوام الماضية.

وفي نهاية الصلاة اهدى الأرشمندريت قسطنطين الراهب سلفستروس صليباً عربوناً لمحبته.