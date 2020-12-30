شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تطلق المؤتمر الافتراضي العلمي الثاني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأربعاء، المؤتمر الافتراضي العلمي الثاني (رحلة ارتفاع ضغط الدم Journey of Hypertension)، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية.

وقال د. أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذا المؤتمر يعد رحلة علمية قيمة في كل ما يخص مرض الضغط، بداية من التعرف على المرض وكيفية تشخيصه بطريقة سليمة، إلى جانب أهمية المتابعة وتقديم الرعاية الصحية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، والتدريب على أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة والمستخدمة في علاج هذا المرض والوقاية من مضاعفاته.

وأضاف أن المؤتمر الافتراضي العلمي الثاني للهيئة، يتم بمشاركة لفيف من الأطباء المميزين بمختلف الجامعات المصرية، وهم أ. د. محمد صبحي أستاذ القلب جامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية لأمراض القلب والشرايين CVREP، د. على عمر ممثلًا عن شركة الدواء العالمية، أ.د. بهاء زيادة جامعة القاهرة، د. طارق راشد جامعة عين شمس، د. محمد صدقه جامعة الإسكندرية، كما يتم المؤتمر من خلال جلستين على مدار يومين متفرقين عبر تطبيق الـ ZOOM أونلاين.

وتابع د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن مرض ارتفاع ضغط الدم من أكبر التحديات التي يواجهها أي نظام صحي في العالم، وأنه وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية يعتبر ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، ولذا تم إطلاق المؤتمر الافتراضي الثاني (رحلة ارتفاع ضغط الدم Journey of Hypertension)، وخاصة في الوقت الحالي تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، حيث يعتبر مرضى ضغط الدم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ولفت د. أحمد السبكي، أنه لما لاكتشاف عوامل مرض ارتفاع ضغط الدم مبكرًا أهمية في الوقاية من الإصابة بالمرض، كما أن سرعة العلاج والتعايش السليم مع المرض من أهم سبل الوقاية من الوفيات المبكرة الناتجة عنه، ومن هذا المنطلق تُقدم الخدمات الطبية والعلاجية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مجانًا، إلى جانب اتخاذ كافة السبل لمتابعة حالتهم الصحية ورعايتهم وذلك بداية من إجراء الفحص الطبي الشامل لكل المنتفعين حيث تم فحص ما يقرب من 370 ألف منتفع منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، فضلًا عن اتباع أحدث بروتوكولات العلاج العالمية، وفحوصات الكشف المبكر لمضاعفات الأمراض المزمنة التي يتم إجراؤها للمرضى المنتفعين بالمنظومة الجديدة بشكل دوري وخصوصًا خلال جائحة كورونا والتي شكلت خطرًا حقيقيًا على مرضى الأمراض المزمنة، حيث اتخذت الهيئة العامة للرعاية الصحية كل الطرق لحمايتهم ومنها القيام بتوصيل الأدوية لما يقرب من 30 ألف مريض مزمن مجانًا محل سكنهم لتقليل تعرضهم لمصادر العدوى.

وأكد د. أحمد السبكي، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يأتي في إطار مبادرات الهيئة وخططها الاستراتيجية في العمل على رفع كفاءة الأطباء وتمكينهم من الاطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجالات التشخيص والعلاج بما ينعكس إيجابًا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك إتاحة الخدمات الطبية بشكل يحقق رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وحصولهم على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر.

كما أكد السبكي، نجاح المؤتمر الافتراضي العلمي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، (رحلة قصور القلب «فشل القلب» Journey of Heart Failure)، والذي تم إطلاقه خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف رفع الوعي حول مرض قصور عضلة القلب بدءًا من طبيعة المرض وكيفية التشخيص ووصولًا إلى كيفية متابعة المريض بشكل سليم، وذلك بحضور أكثر من 1000 طبيب وصيدلي وممرض من مختلف دول العالم منها «مصر، كندا، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، ليبيا، الكويت، اليمن، الأردن، ماليزيا، لبنان، عمان، فلسطين»، وبمشاركة لفيف من الأطباء المميزين الدوليين والمحليين في مجال أمراض القلب.