شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة تزور سيدة المنوفية المصابة بـ«داء الفيل» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، وعضو مجلس النواب عن المنوفية، الأربعاء، مستشفى حميات شبين الكوم بميت خلف.

وكان في استقبالها الدكتور حسين محمد مدير المستشفى وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتفقد شبكة الغازات وتانك الأكسجين واثنت النائبة على التطويرات بتانك الأكسجين مما يؤدى لتوفير الاستهلاك وسهولة شحن التانك مطالبة مستشفيات الحميات والعزل بالاطلاع على جهود حميات ميت خلف بهذا الشأن لحل أزمة الأكسجين.

كما زارت الدكتورة هناء سرور المواطنة شيرين شريف مريضة «داء الفيل» التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها بعد ان تخطي وزنها الـ350 كيلو جرام بمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم، حيث اطمأنت على المريضة وأبلغتها تحيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاج متمنية لها الشفاء العاجل.

كما تفقدت الدكتورة هناء سرور مستشفى الصدر وكان في استقبالها الدكتور أسامة منصور مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة ومدير مستشفى الصدر لبحث انشاء 23 سرير عناية متوسطة بالجهود الذاتية تضاف لطاقة المستشفي في أسرع وقت لخدمة أهالى المحافظة خلال جائحة كورونا .

كما تفقدت الدكتورة هناء سرور المستشفى بالكامل وتبين ان المستشفى بها 60 مريض داخلى و7 بالعناية المركزة بينهم 5 على التنفس الصناعي ويوجد مكان متاح ل 23 سرير عناية متوسطة.

وتم الاجتماع بإدارة المستشفي لبحث الاحتياجات المطلوبة وهى توفير 20 سرير عناية و23 مونيتور و100 اسطوانة و40 منظم اسطوانة لتشغيل على القسم الداخلى على أسطوانات مباشرة وتشغيل العناية المتوسطة على شبكة الأكسجين بتكلفة تقديرية تصل ل 500 الف جنيه سيتم شراء الاحتياجات حسب الأولويات طبقا لما يتم توفره والتشغيل الفورى خلال أيام.