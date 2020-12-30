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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يعلن تضامنه مع يسرا اللوزي ويدعو لمواجهة ظاهرة التنمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك تضامنه مع يسرا اللوزي «الأم».
ونشر الليثي عبر صفحته احترم واقدر موقف الام يسرا اللوزي وان الاوان ان نقول لا للتنمر.
واضاف الليثي أننا «يجب أن نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر والوقوف ضدها بكل قوة وحسم».
واكد الليثي على دور وسائل الاعلام في رفع وعي المواطنين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووجه الليثي تحية تقدير إلى الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع.
وكانت الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة ابنتها والتنمر عليها.
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