شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يعلن تضامنه مع يسرا اللوزي ويدعو لمواجهة ظاهرة التنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك تضامنه مع يسرا اللوزي «الأم».

ونشر الليثي عبر صفحته احترم واقدر موقف الام يسرا اللوزي وان الاوان ان نقول لا للتنمر.

واضاف الليثي أننا «يجب أن نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر والوقوف ضدها بكل قوة وحسم».

واكد الليثي على دور وسائل الاعلام في رفع وعي المواطنين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.

ووجه الليثي تحية تقدير إلى الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع.

وكانت الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة ابنتها والتنمر عليها.

عمرو الليثي يعلن تضامنه مع يسرا اللوزي " الام" .. ويدعو لمواجهة ظاهرة التنمر