شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: دفع جدية التصالح لـ38 مواطن بمركز طما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، إنه تم دفع جدية التصالح لـ38 مواطنًا بقرى مركز ومدينة طما ضمن مبادرة «التصالح حياة»، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال المتبقي من المواطنين عقب الإنتهاء من إجراءات التصالح.

جاء ذلك اليوم خلال قيام نائب المحافظ يرافقه ممثلو مؤسسة «حياة كريمة»، ومؤسسة «صناع الخير للتنمية»، ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «التصالح حياة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقي.

وتابع نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع قيمة المصالحات في مخالفات البناء، موجها بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين.