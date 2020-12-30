شكرا لقرائتكم خبر عن «من حقك تعرف».. محافظ سوهاج ونائبه يلتقيان 40 شابًا وفتاة لتوعيتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، مع 40 شباب وفتاة من أبناء المحافظة في اللقاء الدوري الثاني للشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي منسق مبادرة «من حقك تعرف» للشباب، وممثلي مبادرة شباب يدير شباب، وممثل عن خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة .

واستمع محافظ سوهاج ونائبه- خلال اللقاء- إلى مقترحات الشباب وأفكاره حول القضايا التي تهم المواطنين والشارع السوهاجي، في مختلف القطاعات «التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء»، مؤكدا على أهمية تعبير الشباب عن آرائهم ومقترحاتهم للإستفادة منها، وثقته في قدرة الشباب على التغيير والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى افتتاحه اليوم 5 مشروعات تنموية بقرية «أولاد سلامة» بمركز المنشاة بتكلفة تخطت 13 مليون جنيه، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد طفرة تنموية كبيرة وتلقى دعما غير مسبوق على كافة المستويات التنموية في ظل إهتمام القيادة السياسية، والدولة بتطوير وتنمية محافظات الصعيد، وخاصة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا، فضلا عن المبادرات الرئاسية التي استفاد منها الأهالي والمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم .

وقال الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، أن الإجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دوري لعدد محدود بكل لقاء كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم عرض مقترحات وأفكار الشباب الجديدة على السيد المحافظ، واتخاذ خطوات جادة للتطبيق بما يخدم أهالي وأبناء سوهاج.