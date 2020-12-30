شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة العريش يؤكد توفير كل الإجراءات لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس جامعة العريش ضرورة توفير كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لامتحانات نصف العام الدراسى ، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الجامعة الانتاجية ودعمها .. بما يعود بالنفع على المجتمع المحلى بتوفير المنتجات بأسعار مناسبة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها .. علاوة على تحقيق عائد اقتصادى للجامعة .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور سعيد عبد الله لافى رفاعى رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عز الدين الحسينى والدكتور حسن الدمرداش نائبا رئيس الجامعة ، عمداء ووكلاء الكليات من أعضاء المجلس ، وأشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة .

وأعلن رئيس الجامعة عن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية خلال امتحانات نصف العام المقررة من التعقيم والتطهير قبل وبعد كل امتحان يوميا والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى .. علاوة على استعداد وتجهيز الإدارة الطبية بالجامعة لتكون جاهزة لآداء دورها لمواجهة أى طارئ .

ووافق المجلس على المواعيد المقترحة من الكليات لبدء إمتحانات الفصل الدراسى الأول وفقا لظروف كل كلية .

وقد استعرض الدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس الجامعه موقف المشروعات الانتاجية بالجامعة أمام المجلس بهدف تعظيم الاستفادة منها لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات على مستوى المحافظة ، وفى مقدمتها مزرعة الجامعة التى تتضمن عددا من المشروعات الانتاجية للخضروات والدواجن والسمان والأرانب والثروة الحيوانية والسمكية .. كما إستعرض أبرز المعوقات التى تعوق عمل مركز بحوث الأسماك إستعدادا لتعظيم العائد منه وتحقيق الاستفادة المرجوة ، وقرر المجلس دعم المركز لتحقيق أهدافه ، وناقش إحتياجات كلية الطب البيطرى من المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين الى جانب احتياجات الكليات الجديدة من كافة التخصصات .. الى جانب مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمجلس والموضوعات المتخصصة .

ووافق المجلس على قبول بعض الكتب المقدمة كهديا من وزارة الأوقاف إلى كليات الجامعة للاستفادة منها .

ومن جانبه .. أعلن الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذى لمركز بحوث الأسماك أن المركز يشمل أحواض الإنتاج المكثف والصوب الانتاجية ووحدة التفريخ وانتاج الزريعة .. مشيرا الى أنه تم العمل والانتاج الفعلى وحقق انتاجيات عالية .. مشيرا الى كونه أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكى على مستوى الجامعات المصرية وأكبر مركز تدريبى انتاجى للاستزراع السمكى بشبه جزيرة سيناء ( شمالا وجنوبا ) ، وأن الهدف العام له هو تدريب طلاب كليتى الاستزراع المائى والمصايد البحرية والعلوم الزراعية البيئية وباقى كليات جامعة العريش .. الى جانب شباب الخريجين وكل الراغبين فى التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكى ، وبهدف آخر هام وأساسى وهو توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالى محافظة شمال سيناء .

ومن جهة أخرى .. عرض عدد من عمداء الكليات من أعضاء المجلس احتياجاتهم التخصصية لموافقة المجلس عليها والعمل على توفيرها فى أقرب فرصة .