شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: وضع آليات خاصة للتعامل مع المشكلات الجماهيرية والسعي لحلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، أعضاء مجلس الشيوخ ونواب البرلمان عن الإسماعيلية، لتهنئتهم لفوزهم بثقة أهالي الإسماعيلية وتمثيلهم بالبرلمان والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل فيما بينهم خلال الفترة القادمة.

وشدد بشارة على تثمينه لدور النواب كشريك أساسى مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا حتمية تكاتف كل الجهود بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان والوقوف على قلب رجل واحد لتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها والذى يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أنه على استعداد في أي وقت لبحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا، والسعي لإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بترحيب محافظ الإسماعيلية لهم، مشيدين بالدور الذي تبذله المحافظة في تنمية المشروعات وفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع إحتياجات المواطن الإسماعيلاوي.