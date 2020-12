شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق علي قبول تبرع بـ4.1 مليون جنيه لدعم مستشفى الحضرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، بدء امتحانات نصف العام الدراسي يوم 9 يناير المقبل.

وأكد قنصوة ضرورة اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة منتسبي الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت كل إمكاناتها المادية والبشرية وتم توفير جميع الاحتياجات الإضافية لتطبيق مزيد من الإجراءات الإحترازية حتي تتم الإمتحانات في جو صحي وآمن.

وقال إن جامعة الإسكندرية ستصدر دليلاً للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن كيفية التعامل والاستجابة الفورية من قبل القائمين على عملية الإمتحانات، مشيرا أن هذا الدليل يتضمن التعامل مع كافة المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه حال الإصابة بها.

كما وافق المجلس على تحديث قائمة ISI،JCR) Web Of Knowledge) وهي قائمة (SCIE and SSCI) 2018 (JCR) ISI، والتي تحتوي على 12534 مجلة موزعة على 236 تخصص، لتكون قائمة (SCIE and SSCI) 2019 (JCR) ISI التي تم إصدارها حديثا، والتي تحتوي على 12856 مجلة موزعة 236 تخصص، بزيادة عددها 322 وذلك لمصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2021.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جامعة فاروس لدعم مستشفى الحضرة الجامعي بقيمة 4 ملايين و110 آلاف جنيه.