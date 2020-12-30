شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي إدفو» يناقش موقف المشروعات الجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمركز إدفو برئاسة العميد محمد البنا، رئيس المركز والمدينة، الأربعاء، وبحضور النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، ونواب وسكرتير الوحدة المحلية لمركز إدفو ورؤساء القرى والأحياء الثلاث ومديري وممثلي كافة الادارات.

وبحسب بيان، الأربعاء، تم عرض الموقف الحالى لجميع المشروعات الجارية والرؤية المستقبلية للمركز وكافة المشكلات في كافة القطاعات المختلفة، بجانب عرض أهم التحديات والمطالب الجماهيرية في مختلف قطاعات العمل العام وكان من أبرزها الإسراع بمعدلات العمل في مستشفى إدفو العام الجديد والتى تخدم حوالى أكثر من 40 % من مواطنى ادفو.

كما جرت مناقشة العمل على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وكذلك مشكلات كل قطاع على مستوى المركز واحتياجاته.

وتعهد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب بمتابعة هذه المشكلات وعرضها على المستويات الأعلى في اطار العمل سويا مع الجهاز التنفيذى لتحقيق أفضل النتائج.

كما أكد العميد محمد البنا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة وهو مايؤكد عليه اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان دائما ويتابع تنفيذ هذه التوجيهات اولا باول وهو مايعكسه من اختيار مركز إدفو و32 قرية به ضمن القرى التي سيتم تطويرها في مبادرة حياة كريمة.