شكرا لقرائتكم خبر عن «الصالحية الجديدة»: تدشين أول فاتورة مياه مميكنة.. وتفعيل خدمة «بلّغ قراءتك بنفسك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف عبدالبديع، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، تدشين أول فاتورة مياه مميكنة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي سيتم طباعتها لحظيا في الشارع وتعمل بنظام الهاند هيلد وطابعة البلوتوث، بالإضافة إلى تواجد طباعة لحظية بمقر التحصيل بسوق المجاورة ١٢ للحصول على مخالصات المياه، وذلك حرصا من جهاز المدينة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة التحصيل.

وقال إنه تم تفعيل خدمة «بلغ قراءتك بنفسك»، وذلك للإبلاغ عن قراءة عدادات المياه التي يتعذر قراءتها نظرا لكونها داخل العقار أو الوحدة لضمان تحقيق الاستهلاك العادل لدي المواطنين، لافتا إلى أنه تم إنشاء جروب عبر واتس أب تيسيرا على قاطنى المدينة للاستعلام عن فواتير المياه، وكذلك الإبلاغ عن قراءة العدادات والذي سيتم تفعيله من الساعة ٩ص إلى الساعة ٢.٥ م، وذلك لسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة على أن يتم الاستعلام برقم الإشتراك.

وذلك من خلال اللنيك التالي:



https://chat.whatsapp.com/GTbRNmna1A1JIdNk8VLNI7

https://chat.whatsapp.com/EBRxUyCuCuuDMqGI2o74rz