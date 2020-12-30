شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتطوير جميع نحطات المياه.. وتوفير الموارد المالية لتطبيق نظم الرى الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسسى بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى المحافظات وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

كما وجّه الرئيس خلال اجتماعه، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة فى هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها فى توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الرى على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلاً عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعى والصرف الصحى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضى الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.

كما عرض محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جهود قطاع التنمية المحلية التابع للوزارة الخاص برفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحى على مستوى عدد من المحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير ١٥٠٠ قرية.