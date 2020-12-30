دار الإفتاء تحذر من التنمر: "واحذروا كسر الخواطر.. الكلمة الطيبة صدقة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دار الإفتاء المصرية من التنمر وكسر الخواطر، قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، :"الكلمة الطيبة صدقة، وجبر الخواطر له أجر كبير عند الله والكلمة الخبيثة وكسر الخواطر من الذنوب التي قد تورد قائلها المهالك. احذروا أثابكم الله من التنمر وكسر الخواطر".



دار الإفتاء تحذر من التنمر

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعى مجال واسع لكل من يريد أن يمارس العنف اللفظى أو "التنمر"، واعتاد النجوم والمشاهير مؤخرا على التعليقات المسيئة على صورهم، ولكن ما يثير ضيقهم هو دخول أبنائهم دائرة التنمر دون ذنب غير أنهم أبناء مشاهير، وكان آخرهم ما تعرضت له ابنة يسرا اللوزى بعد وصف متابع للنجمة لها بـ"أم الطرشة"، ولكنها لقنته درسا قاسيا.

وردت يسرا اللوزى قائلة: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وكانت طالبت الفنانة القديرة سوسن بدر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بإغلاق صفحة متابع لها تمنى لها الموت، من خلال تعليقه على نعيها للمخرج الراحل حاتم على.

ونعت سوسن بدر المخرج الراحل، قائلة: "البقاء لله.. المخرج الموهوب المحترم حاتم على.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، ليرد عليها المتابع المتطاول، قائلا: "عقبالك"، لتعاود الرد عليه، قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك"، ثم قامت بوضع صورة من حساب وصورة هذا المتابع، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".