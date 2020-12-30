الخليج 365: 2020 عام البناء التشريعى والدستورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها حصاد 2020 تحت عنوان "2020 عام البناء التشريعى والدستورى.. مصر تنجح فى إجراء انتخابات الشيوخ والنواب وتدخل العام الجديد بغرفتين للتشريع.. تضافر جهود الدولة ووعى الشعب وراء نجاح الانتخابات.. تمثيل واسع للأحزاب.. تمكين المرأة والشباب نيابيا.. و213 قانونا حصيلة الحصاد التشريعى خلال العام. اقرأ في العدد أيضا.. اقرأ في العدد أيضا.. - الرئيس يوجه بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرى الرى والتنمية المحلية.. السيسى يشدد على التوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة وتوطين التكنولوجيا - القاهرة تنضم لعواصم العالم الكبرى فى الاحتفال برأس السنة ببث مباشر .. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم أضخم احتفالية وعروضا للألعاب النارية أعلى كوبرى «تحيا مصر» - القاهرة تنضم لعواصم العالم الكبرى فى الاحتفال برأس السنة ببث مباشر .. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم أضخم احتفالية وعروضا للألعاب النارية أعلى كوبرى «تحيا مصر» - لا صحة لإيقاف رواتب الموظفين فى حالة الإجازات المرضية.. الحكومة: صرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة دون خصومات - الجيش المصرى فى .. نقلة غير مسبوقة 2020 فى التدريب والتسليح.. المناورات والتسليح كلمة السر.. القوات المسلحة المصرية نفذت العديد من المناورات والتدريبات بأحدث أنواع الأسلحة.. ونجحت فى دحر الإرهاب - الجيش المصرى فى .. نقلة غير مسبوقة 2020 فى التدريب والتسليح.. المناورات والتسليح كلمة السر.. القوات المسلحة المصرية نفذت العديد من المناورات والتدريبات بأحدث أنواع الأسلحة.. ونجحت فى دحر الإرهاب - الأهلى يواصل البحث عن صفقة سوبر قبل مونديال الأندية.. محاولات مع بواليا وكيجالى - الإعدام لاثنين من المتهمين بقتل «فتاة المعادى» والبراءة للثالث.. والد المجنى عليها: «مفيش حاجة هتعوضنى عن بنتى» - الإعدام لاثنين من المتهمين بقتل «فتاة المعادى» والبراءة للثالث.. والد المجنى عليها: «مفيش حاجة هتعوضنى عن بنتى» - النيابة العامة تغلق قضية مقتل الإيطالى ريجينى وتؤكد: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. التحقيقات لم تتوصل للفاعل الأصلى.. والنيابة تستبعد التهمة عن 4ضباط وفرد شرطة من الأمن الوطنى لعدم صحتها.. والتحقيقات: وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما - «التضامن» تعلن استمرار عمل الخط الساخن 16023 لمرضى الإدمان خلال أعياد رأس السنة - «التضامن» تعلن استمرار عمل الخط الساخن 16023 لمرضى الإدمان خلال أعياد رأس السنة - قوات الشرطة تنتشر فى الشوارع والميادين تزامنا مع رأس السنة الميلادية الجديدة

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