شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يشترى حقوق رواية أولاد حارتنا لتقديمها بعمل فنى على منصات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم عمرو سعد لتقديم رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ، في عمل فنى جديد سيتم عرضه على منصات عالمية، ليكون هذا العمل الأول من نوعه الذى تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامى تنقله منصات عالمية.

وعلم ”الخليج 365” أن النجم عمرو سعد اشترى حقوق الرواية من أسرة الأديب الراحل، ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفنى الكبير، الذى من المتوقع أن يلقى ردود فعل واسعة حال عرضه.

ورواية "أولاد حارتنا" أصدرها الأديب الكبير عام 1962 وتم نشرها على حلقات، إلا أنها أثارت موجة واسعة من الجدل حينها لإتهامها بتناول "الذات الإلهية" وهو ما اعتبرته بعضا لأصوات حينها سببا لمنع تداولها في مصر، وظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام 1988م، إلى أن تم إعادة تداولها في عام 2006.