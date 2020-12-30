الطيران المدني: تجديد ترخيص مطار القاهرة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جميع العاملين بمطار القاهرة الدولي، لاجتيازهم التفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري وتجديد الترخيص للعمل كمطار دولي لمدة 3 أعوام.

يأتي ذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية شهادة للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.

وأشاد الطيار محمد منار في بيان للوزارة، بالتطور والتحديث الكبير الذي شهده المطار، وذلك خلال الفترة الأخيرة مما جعله في مقدمة المطارات الدولية بالمنطقة، بجهود جميع العاملين داخل شركة ميناء القاهرة الجوي وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة داخل صالات المطار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مما يجعله دائما في مصاف المطارات الدولية في العالم.

لجدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري، للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية، والتي تتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.​