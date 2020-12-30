11 يناير.. استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 11 يناير 2021 لنظر استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حُكم حبسه 3 سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

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