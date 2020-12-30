شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر توافق على قواعد تشكيل «الكنترولات» لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد مجلس جامعة الأقصر، الأربعاء، جلسته رقم (20) بمقر الجامعة بمدينة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة. واتخذ المجلس عدد من القرارات أهمها: الموافقة على قواعد تشكيل أعمال الكنترولات والامتحانات للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة للعام الجامعي. كما وافق على منح الباحثين أحمد ربيع إبراهيم أحمد وأحمد جمال تاجر محمد – درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الفنادق – تخصص «إدارة فنادق» من كلية السياحة والفنادق (من الداخل)، كما وافق على بروتوكول التعاون بين بنك مصر وجامعة الأقصر، بشأن إصدار بطاقات دفع الكتروني لطلاب الجامعة. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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