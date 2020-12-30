شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يُكرّم رجال الإسعاف على جهودهم خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأربعاء، الدكتور حسني كساب مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بفرع بورسعيد وعددا من المشرفين والمسعفين والسائقين، على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لآخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن «حماية المواطن هو أعظم عمل قائلا» نحن في اختبار حقيقي بالعالم أجمع بل نخوض معركة شرسة ولابد أن تصطف كل قوى الدولة والشعب خلف خط الدفاع الأول والاطقم الطبية والمتطوعين، وعدم الاستجابة لأي لغط أو شائعات يبثها البعض خلال هذه الفترة بهدف احباط الروح المعنوية بكافة العاملين في هذا المجال والذين يواصلون الليل بالنهار لحماية المواطن أولا«.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نمحو المجهود العظيم الذي يقوم به كل العاملين في المجال الطبي والمتطوعين أو اختزاله عند حدوث خطأ وارد أن يحدث في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم أجمع، لافتا إلى أنه بفضل الله وبتعاون الشعب وأجهزة الدولة سننتصر وتنتهى هذه الأزمة بسلام لأننا نعمل في المقام الأول لصالح المواطن.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور آخر تطورات الموقف الحالي حول فيروس كورونا ومعدل الحالات المصابة بالمحافظة والاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ومدى تنفيذها.

كما شدد على عمل مرفق الإسعاف على مدار الـ 24 ساعة والاستجابة لطلبات أي مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، هذا إلى جانب سرعة التعقيم والتطهير والعزل لأي أماكن يظهر بها حالات الاصابة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين.