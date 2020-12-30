شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية» يشهد اجتماعًا بالوزارة «أونلاين» حول «حلمها نور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية والرئيس العام لوحدة تكافؤ الفرص بتعليم المنوفية، الأربعاء، الاجتماع الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم وذلك عبر شبكة الـفيديو كونفرانس«مع مستشار الوزير لشئون الاتصال الدولي ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة وحضور رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ووذلك بحضور مسئولي وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية والادارات التعليمية. تناول الاجتماع مناقشة إنجازات الوحدة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها في التمكين السياسي للمرأة ومناقشة سبل تفعيل مبادرة ( حلمها نور) تحت شعار ( مرأة مصرية متعلمة ومتمكنة). الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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