شكرا لقرائتكم خبر عن سائق «توك توك» يشعل النيران في سيارة سيدة عقب حادث تصادم بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم سائق «توك توك»، الأربعاء، على إشعال النيران في سيارة سيدة، بعد حادث تصادم بين سيارتها والتوتوك الخاص به تسبب في تهشم زجاج مركبته.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع على طريق «ميت خاقان»، بمركز شبين الكوم، حيث قام سائق الـ«توك توك» بعد الحادث، بسبب كسر زجاج مركبته، بسكب البنزين على سيارة السيدة، وأشعل النيران فيها، بدافع الانتقام وسط حالة من الذهول من جميع الحضور.

وأكد الأهالي الذين كانوا يتواجدون في المكان، قاموا بالسيطرة على الحريق، بعد اشتعال النيران في السيارة.

وأكدت مصادر أمنية صحة الواقعة، حيث تم إلقاء القبض على سائق الـ«توك توك» المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.