شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فعاليات رابع أيام الدورة التدريبية لـ«إعلامي جنوب السودان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا حسين، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا، الأربعاء، إعلامي دولة جنوب السودان في رابع أيام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام، وذلك في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان.. الفرص والتحديات».

تناولت الجلسة الحديث عن إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء الصراعات، خاصة في جنوب السودان، بالإضافة إلى مفهوم إعادة الإعمار والأسس الرئيسية التي يقوم عليها، والخبرة الإفريقية في مجال إعادة الإعمار في إطار الاتحاد الإفريقى والمنظمات الإقليمية الفرعية. واستعرضت الدكتورة رانيا حسين نماذج لجهود إعادة الإعمار في جنوب السودان والتحديات التي تواجه هذه الجهود.

وتطرقت مدرس العلوم السياسية إلى دور الإعلاميين في معالجة الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك دورهم في التعريف بجهود إعادة الإعمار في الدولة.

ينتظم في هذه الدورة سبعة عشر إعلاميا من دولة جنوب السودان، وتستمر لمدة أربعة أسابيع.