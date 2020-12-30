شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية»: إلزام المدارس الخاصة بتنفيذ مواد القرار الوزاري الخاصة بعقود العاملين بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد احمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعا مع مديري مدارس التعليم الخاص بمحافظة المنوفية، بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية، وسط اتباع كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد سويد على مديري مدارس التعليم الخاص بضرورة تنفيذ المواد رقم ٤١ و ٤٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ والخاصة بعقود العاملين بها، كما أكد على تمام الاستعداد لاستقبال امتحانات نصف العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس «كورونا» المستجد حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

كما استعرض مدير تعليم المنوفية مع مديري المدارس السلبيات التي رصدتها لجان متابعة إدارة التعليم الخاص بالمديرية في بعض المدارس الخاصة، ووجه بضرورة تفادي هذه السلبيات وسرعة الرد عليها.