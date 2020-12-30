شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب لوضع خطة للأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الأربعاء، بأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعلي صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وبحسب بيان، هنأهم رئيس الجامعة بالفوز بعضوية الاتحاد عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، متمنيًا لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

ووجّه رئيس اتحاد طلاب الجامعة الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الإتحاد وتخصيص مقر دائم للمجلس وتأثيثه بكافة ما يلزم من أدوات لتسهيل مهام الإتحاد لخدمة أبنائنا الطلاب، مستعرضًا خطة عمل مجلس إتحاد الطلاب في اللجان كافة، مؤكدًا أنهم مطالبين بالمشاركة في تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، مشيرًا إلى دعم ومساندة الجامعة.

واقترح أعضاء مجلس الإتحاد تنظيم احتفالية لتنصيب الاتحاد، وكذلك تخصيص مقرات للاتحادات الطلابية، وفتح باب التسجيل للأسر وفقًا للائحة الداخلية لاتحاد طلاب الجامعات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والدولية.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ لأعضاء الاتحاد أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تشبع احتياجات ومتطلبات طلبة وطالبات الجامعة.

وخلال الاجتماع أكد د. دسوقي أهمية الانتهاء من وضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وطالب رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية.

وأكد تقديم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية بالجامعة .

وطالب د. دسوقي رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالتواصل مع زملائهم من الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة، مؤكدًا لأعضاء الاتحاد بأنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة، تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة، لافتًا إلى أهمية الانتهاء من وضع خطة للأنشطة لعرضها ومناقشتها سريعًا على أن تكون هذه الأنشطة غير تقليدية للبدء في تنفيذها في إطار خطة الإجراءات الإحترازية للجامعة.

كما طالب رئيس الجامعة أعضاء الإتحاد بدور أكبر بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم ومقترحاتهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية وحثهم على العمل بروح الفريق، لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم وطموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفر الشيخ ومعبرين عن جميع طلاب الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على أبنائنا الطلاب ودعا مجلس الاتحاد إلى لقاء دوري بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور منسق عام الأنشطة الطلابية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ما اتفق عليه والتمنيات بالتوفيق لجميع الحاضرين.