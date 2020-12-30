شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشيخ زايد»: ممنوع إقامة أي حفلات أو تجمعات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز تنمية الشيخ زايد، الأربعاء، أنه في ضوء التعليمات المشددة من مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا فإن جهاز المدينة يهيب بملاك المنتجعات والمولات منع أي تجمعات أو اجتماعات أو إقامة أي احتفالات إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة، محذراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مخالفة التعليمات. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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